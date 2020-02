La posizione di Petrachi, ds della Roma non è più solida e nonostante altri due anni di contratto si apre il casting per la sua successione. Il sogno è Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, un dirigente che viaggia a due milioni a stagione e che tutti i grandi club vorrebbero riportare in Italia. Lui fatica a lasciare Madrid e in generale a tornare in Italia, è il riferimento di Mendes all’Atletico, è un uomo potentissimo. Berta è anche il sogno di Commisso, che farebbe carte false per portarlo alla Fiorentina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.