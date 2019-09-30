Commisso esulta: "Me lo aspettavo, avevamo bisogno solo di un po di tempo. Bravi Montella e Pradè"

Rocco Commisso ha parlato attraverso Twitter dopo la vittoria viola a Milano:"Mi aspettavo che i ragazzi facessero una partita così. Dopo tre partite siamo già nella parte sinistra della classifica, n...

Rocco Commisso ha parlato attraverso Twitter dopo la vittoria viola a Milano:

"Mi aspettavo che i ragazzi facessero una partita così. Dopo tre partite siamo già nella parte sinistra della classifica, non c’è voluto assai, ma si vedeva dal primo giorno che con un po’ di tempo avremmo fatto bene. Sono molto contento per i ragazzi, per Montella, per Pradè e per Barone e Antognoni. Mi hanno fatto contento e voglio ringraziarli"