Commisso esulta: “Incredibile successo, orgoglioso di voi. Aquilani è entrato nella storia”

Il presidente della Fiorentina Commisso ha esultato dagli Stati Uniti per la vittoria della Coppa Italia da parte della Fiorentina Primavera, ecco il suo messaggio: “Complimenti ai ragazzi, a Mister Aquilani e al Direttore Valentino Angeloni per questo straordinario risultato. Ci avete creduto fino all’ultimo secondo e avete raggiunto un incredibile successo e per questo sono profondamente orgoglioso di voi, avete reso fieri tutti i tifosi viola. Ho detto al Mister Aquilani che oggi è entrato nella storia, e queste sono cose che non succedono mai per caso. Oggi la nostra vittoria ha un significato speciale. Ai nostri ragazzi voglio dire che il futuro è dalla loro parte. Voglio mandare anche un affettuoso saluto ad Alessandro Bianco, anche lui protagonista di questa ennesima vittoria. Grazie e Forza Viola!”

