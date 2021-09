Commisso è una furia: “Rispettate Vlahovic, non è giusto offendere i giocatori con cori razzisti”

Felice per la vittoria sull’Atalanta, ma anche furioso. “Non so come so fatte certe tifoserie – attacca il patron viola Commisso – ma non è giusto offendere con cori razzisti i giocatori, due anni fa Dalbert, stavolta Vlahovic prima dei rigori, poi durante le interviste. E’ una questione di rispetto, ciò che ha passato Vlahovic non ha senso. Il club punta a blindarlo al 2025 con ingaggio oltre 4 milioni e clausola sui 70-80. Lo scrive Tuttosport.

