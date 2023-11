Commisso e i temi lasciati per il suo ritorno: dove traslocare ed il mercato per rinforzare la Fiorentina 

Rocco Commisso è partito per l’America con in testa i temi che lo accoglieranno al suo ritorno. Con il «Franchi» destinato a cambiare pelle; mutazione sulla quale la società viola ha intenzione, voglia e necessità di capire bene. Dal Padovani al futuro, mai così vicino. E poi il mercato. Quello di gennaio che potrebbe vedere la Fiorentina attiva protagonista per limare le difficoltà attuali che, magari potrebbero risolversi con il lavoro. Come auspica Italiano. Le ambizioni della Fiorentina sono quelle di Rocco Commisso. E viceversa. Concetto double-face, che si poggia sul ritorno in Europa, sulla voglia di alzare l’asticella dopo una stagione – la scorsa – che ha visto la squadra tornare a regalare e regalarsi emozioni intriganti. Quelle stesse che Rocco e la sua famiglia vogliono tornare a provare. Insieme a tutti i tifosi. lo scrive La Nazione.