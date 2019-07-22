Commisso è furioso con la Juventus per il pressing su Chiesa, non intende cedere ai bianconeri

Secondo Il Corriere dello Sport, Commisso non gradisce il pressing silenzioso che la società bianconera sta facendo su Federico Chiesa ed è veramente molto arrabbiato. La speranza era che nellea festa...

A cura di Redazione Labaroviola 22 luglio 2019 12:55

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