Commisso è furioso con la Juventus per il pressing su Chiesa, non intende cedere ai bianconeri
Secondo Il Corriere dello Sport, Commisso non gradisce il pressing silenzioso che la società bianconera sta facendo su Federico Chiesa ed è veramente molto arrabbiato. La speranza era che nellea festa...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 12:55
Secondo Il Corriere dello Sport, Commisso non gradisce il pressing silenzioso che la società bianconera sta facendo su Federico Chiesa ed è veramente molto arrabbiato. La speranza era che nellea festa di ieri il giocatore potesse annunciare qualcosa ai tifosi, ma così non è stato. Suo padre Enrico preme per andare via, ma adesso Commisso si sta intestardendo e non vuole dare il giocatore alla Juventus.