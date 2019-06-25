Commisso è fiducioso ma il futuro di Chiesa è ancora un rebus. Incontro non ancora fissato

Queste le parole di Commisso rilasciate ieri a Firenze e riportate dal Corriere fiorentino: "Voglio farvi divertire con la mia Fiorentina, ma come sapete non faccio promesse che non posso mantenere. N...

Queste le parole di Commisso rilasciate ieri a Firenze e riportate dal Corriere fiorentino: "Voglio farvi divertire con la mia Fiorentina, ma come sapete non faccio promesse che non posso mantenere. Non so se esiste qualcosa che non conosco ma sono fiducioso, penso che al 99% resta per un altro anno". Il presidente viola tra qualche giorno tornerà negli Stati Uniti ma al momento non c'è nessun incontro fissato per decidere insieme il futuro di Fede, si prospetta quindi un tempo d'attesa abbastanza lungo. Restano con gli occhi su di lui in Italia Juventus e Inter e tra le diverse pretendenti estere spicca il Bayern Monaco.