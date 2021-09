Commisso duro: “Almeno fateci i parcheggi”. Un’uscita a voce alta che non è piaciuta alle istituzioni

Oggi la Repubblica riporta le parole di ieri di Commisso a Bagno a Ripoli, ecco alcuni estratti dell’articolo: “Se dietro quegli sguardi che mimano sorrisi non ci fossero un bel po’ di questioni irrisolte vederli tutti insieme a Bagno a Ripoli, a inaugurare il capo sintetico sarebbe intrigante. Così Commisso che ogni giorno va a controllare i lavori al centro sportivo, ora alza un po’ la voce chiedendo che la tranvia sia fatta in fretta. E se proprio non si può che diamine, che ci siano almeno i parcheggi per i tifosi che andranno vedere l’allenamento. Un’uscita che nessuno ha preso bene”.

