Commisso: "De Paul lo vedrei bene in viola. Basta spese folli? Mai detto, dobbiamo fare le spese giuste"
Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a Radio Bruno: "Se vedo bene De Paul in viola? Da quello che mi dicono, si che ce lo vedrei bene a Firenze. Basta alle spese folli? Mai detto, noi dobbiam...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 21:38
Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a Radio Bruno: "Se vedo bene De Paul in viola? Da quello che mi dicono, si che ce lo vedrei bene a Firenze. Basta alle spese folli? Mai detto, noi dobbiamo fare le giuste spese. Vedremo come andranno a finire le cose, mancano ancora dei giorni alla fine del mercato, ci stanno lavorando".