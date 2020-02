A Sky Sport ha parlato il patron della Fiorentina Rocco Commisso, queste le sue parole:

“Tensione con l’Atalanta? Voglio ringraziare i miei tifosi, sono stati i numeri uno per questa giornata speriamo che non li multino… La partita? Succedono queste cose, ogni partita è diversa due tre settimane fa in dieci abbiamo vinto oggi invece no, si accetta. Ringrazio ancora i tifosi che sono stati bravissimi, Firenze si merita una tifoseria così. Iachini? Ha fatto molti punti di cui tanti con buone squadre, ricordo il pareggio con il Bologna alla fine l’incidente con la Juventus… Insomma avete capito. Il progetto e la classifica? Non tutti i giocatori stanno giocando, Duncan, Kuoame, Amrabat che arriveranno poi. Devo accettare la nostra classifica si vuole sempre vincere, non so se abbiamo grandi ambizioni ma sto mettendo soldi. Ci saranno di più se ci faranno fare lo stadio. Ci vuole tempo e i tifosi me ne hanno dato molto fino ad ora, siamo tutti insieme qui. Le mie esternazioni? Io non parlo bene italiano ma ci sono stati molto commenti specie su Sky di ex giocatori che non mi sono piaciuti, ricordatevi che Sky è pure proprietà degli americani… Quindi parlatemi in inglese e vediamo”.