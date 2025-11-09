Commisso carica la squadra: “Con questo spirito ne usciremo, un passo alla volta: sono molto fiducioso”

Termina in parità la trasferta della Fiorentina contro il Genoa nello scontro salvezza dell’undicesima giornata di Serie A.

Un 2-2 ricco di errori e di paura che alla fine non accontenta nessuno ma che porta un punto in classifica nella nuova Fiorentina di Vanoli.

Al termine della partita il patrono della Fiorentina, Rocco Commisso ha chiamato Paolo Vanoli per esprimere il suo sostegno alla squadra dopo la prestazione di Marassi:

Le parole di Paolo Vanoli:

“Era fondamentale che il gruppo, prendendo atto della situazione di classifica, rispondesse con una prestazione di carattere. I segnali da parte di tutti, anche da chi è subentrato, sono incoraggianti”, ha aggiunto l’allenatore della Fiorentina.

Non si è fatta attendere la risposta del patron viola:

“Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso”.