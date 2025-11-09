9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:15

Commisso carica la squadra: "Con questo spirito ne usciremo, un passo alla volta: sono molto fiducioso"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Commisso carica la squadra: "Con questo spirito ne usciremo, un passo alla volta: sono molto fiducioso"

9 Novembre · 19:15

9 Novembre · 19:15

Le parole di Rocco Commisso dopo il pareggio della Fiorentina a Marassi contro il Genoa in una telefonata al tecnico viola Paolo Vanoli

Termina in parità la trasferta della Fiorentina contro il Genoa nello scontro salvezza dell’undicesima giornata di Serie A.
Un 2-2 ricco di errori e di paura che alla fine non accontenta nessuno ma che porta un punto in classifica nella nuova Fiorentina di Vanoli.
Al termine della partita il patrono della Fiorentina, Rocco Commisso ha chiamato Paolo Vanoli per esprimere il suo sostegno alla squadra dopo la prestazione di Marassi:

Le parole di Paolo Vanoli:
“Era fondamentale che il gruppo, prendendo atto della situazione di classifica, rispondesse con una prestazione di carattere. I segnali da parte di tutti, anche da chi è subentrato, sono incoraggianti”, ha aggiunto l’allenatore della Fiorentina.

Non si è fatta attendere la risposta del patron viola:
“Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso”.

