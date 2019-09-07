Commisso cambia strategia. Chiesa bandiera della Fiorentina ed ingaggio super ma...

Commisso aveva fatto una promessa non appena arrivato a Firenze, Chiesa sarebbe rimasto alla Fiorentina per almeno un altro anno. Ora secondo Il Corriere dello Sport il proprietario viola sta cambiand...

Commisso aveva fatto una promessa non appena arrivato a Firenze, Chiesa sarebbe rimasto alla Fiorentina per almeno un altro anno. Ora secondo Il Corriere dello Sport il proprietario viola sta cambiando strategia sul classe '97, vorrebbe farlo diventare una bandiera e farlo rimanere a lungo a Firenze. Tutto però dipenderà dal nuovo contratto, si parla di una cifra vicina ai 5 milioni a stagione anche se nel calcio i soldi non sono tutti. Per convincere Fede e la sua famiglia Commisso dovrà presentare un progetto interessante e con grandi ambizioni anche a livello europeo.