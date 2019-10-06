Commisso: "Bravi ragazzi, il lavoro adesso si vede. Ora piedi per terra, ci vediamo presto a Firenze..."

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la vittoria viola direttamente dagli Usa, tramite i canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Bravi ragazzi, complimenti per la vitt...

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la vittoria viola direttamente dagli Usa, tramite i canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Bravi ragazzi, complimenti per la vittoria e la prestazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, ma anche oggi abbiamo lasciato tutto sul campo ed i risultati si vedono. Il grande lavoro di tutti, da Pradè a Barone fino a Montella, sta dando i suoi frutti, ora dobbiamo continuare così, mantenendo i piedi per terra. Sfruttiamo questa sosta per ricaricare le batterie e ci vediamo presto a Firenze. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che sono sempre stati con noi e anche oggi ci hanno dato una carica incredibile".