Commisso atteso a Firenze in queste ore, domani sarà allo stadio per Fiorentina-Sampdoria

Domani Rocco Commisso tornerà a al Franchi dopo aver passato le feste negli Stati Uniti. Il presidente della Fiorentina farà ritorno in città in queste ore, con un’agenda fittisima di impegni a cominciare dalla Coppa Italia e dunque dalla sfida contro la Sampdoria.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg, visto che il proprietario del club gigliato, dovrà fare i conti col mercato e non solo. Prima di tutto ci sono delle trattative per i rinnovi di contratto che sono decisamente calde. Per quello di Bonaventura manca solo l’ufficialità, mentre lo stesso Commisso dovrà provare a convincere Amrabat ad allungare l’accordo per allontanare, almeno a gennaio, le voci di un prossimo addio.

Poi c’è il caso Nico Gonzalez, esploso ieri con la notizia dell’interessamento del Leicester e ora da gestire nel migliore dei modi per evitare ricadute sul rendimento della squadra e in particolar modo dell’argentino. Potrebbe essere lo stesso Commisso a toglierlo ufficialmente dal mercato, dichiarando pubblicamente di volerlo tenere e di puntare su di lui come fatto per altri giocatori in precedenza.

A riportarlo è TMW.

