Commisso attacca: “Gasperini ha pianto per una settimana, ieri ci hanno penalizzato ma noi non polemizziamo”

A 90′ minuto il presidente viola Commisso ha parlato anche degli arbitraggi e del comportamento di Gasperini:

“Gli arbitri? A noi a volte ci hanno penalizzato, per fortuna quel rigore ieri è stato al 95′ dopo che noi avevamo fatto due gol. Quello non era rigore, ma non voglio fare polemiche come altri. Gasperini per una settimana ha pianto. Quelli del nord piangono sempre, fanno così. Speriamo che ora si diano una calmata, non va bene fare critiche per una settimana su quei casi, anche perchè i rigori erano giusti”.

LE ALTRE DICHIARAZIONI DI COMMISSO