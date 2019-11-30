Commisso alla ricerca della prima vittoria al Franchi. La speranza di riuscirci oggi..

Questa volta sarà la volta buona. Il pensiero di Commisso nella giornata di oggi è facilmente immaginabile. Il patron della Fiorentina è ancora in attesa della prima vittoria allo stadio ArtemioFranch...

Questa volta sarà la volta buona. Il pensiero di Commisso nella giornata di oggi è facilmente immaginabile. Il patron della Fiorentina è ancora in attesa della prima vittoria allo stadio Artemio

Franchi. Questa sera contro il Lecce sarà nuovamente presente nella lunetta della

tribuna autorità nella speranza di alzarsi ad esultare, affiancato dal figlio Joseph e dal braccio destro Joe Barone. Rocco ha visto vincere la Fiorentina "dal vivo" in trasferta con il Sassuolo con gol decisivo di Milenkovic. Gara che fra l'altro corrisponde all'ultima vittoria viola. Quel

giorno il proprietario era talmente contento e quasi commosso che la squadra aveva deciso di regalargli la

maglia del difensore protagonista al Mapei Stadium. Casacca che Rocco conserva gelosamente.

Vincere al Franchi con il presidente a Firenze invece non è ancora mai accaduto. Anche nell'ultima occasione contro il Parma, lo scorso 3 novembre, con Commisso in tribuna, è arrivato soltanto un pareggio. In generale i viola non vincono in casa dal 6 ottobre con l'Udinese quando si sono imposti per 1-0 contro i friulani. Adesso, per tanti motivi, devono tornare a fare tre punti. Il motivo in più è fare un bel regalo a Rocco. A riportarlo è il Corriere dello Sport.