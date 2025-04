Commisso a Sky Sport: “Non parliamo di Kean così resta qui, quando andiamo a Cagliari ci parlo.

Il Presidente Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Celje partita che ha sancito il passaggio della Fiorentina in semifinale di Conference League, queste le sue parole:

“Tra una settimana torno a casa, questo mese è stato bellissimo. È vero che siamo a 3 semifinali ma ancora non abbiamo vinto niente, speriamo di farcela. Ringrazio il mister ei nostri tifosi per questo regalo di oggi.”

Ringrazi anche Kean? Ma che giocatore è?

Non parliamo di Kean così resta qui. Non so se resta ma quando andiamo a Cagliari ci parlo. Il regalo a voi? Il regalo lo faccio a me!