Commissario UE: “Non si può usare fondo PNRR per strutture che potrebbero richiedere ulteriori interventi”

Il commissario europeo Virginijus Sinkevicius con deleghe all’Ambiente, Oceani e Pesca, a margine della sua visita al Bosco verticale di Milano con l’architetto Stefano Boeri ha parlato anche della pendenza sullo stadio Franchi: “Se si guarda al complesso della nostra legislazione sulla “nature restoration”, che adesso è in discussione con i legislatori, abbiamo un target molto chiaro per il 2030 di non diminuire le superfici verdi nelle città. Per quanto riguarda i due progetti di Firenze e Venezia, capisco che si parla di attività sportive e di calcio che è una parte importante della cultura italiana, per la quale vi ammiriamo. Ma è anche chiaro fin dall’inizio che i fondi del PNRR devono essere destinati a investimenti volti ad aumentare la resilienza e a consentire la creazione di nuovi posti di lavoro. Non possiamo tuttavia concentrare gli interventi su strutture che a lungo termine non andranno a beneficiare da questo punto di vista, ma anzi potrebbero richiedere ulteriori interventi di manutenzione”.

