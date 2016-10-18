Colpo di scena a Torino, tifosi fatti entrare in campo durante l'allenamento
"Sono stati aperti i cancelli e i tifosi granata hanno potuto assistere all'allenamento da bordo campo"
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2016 18:13
Torino - Mihajlovic durante l’allenamento mattutino, ha permesso ai tifosi accorsi alla Sisport di scendere in campo per stare più vicini alla squadra. Un colpo di scena ha movimentato l’allenamento mattutino del Torino: durante la sessione, Mihajlovic ha deciso di permettere ai tifosi presenti sulle gradinate della Sisport (una cinquantina), di entrare in campo, per poter stare maggiormente vicini alla squadra, dopo la grande vittoria di ieri sera. Un episodio che testimonia il clima di serenità e fiducia creatosi attorno alla squadra, che ha ricevuto il meritato abbraccio dei tifosi.
Toro.it