Colpo salvezza del Lecce ad Udine, i friulani restano a 4 punti in classifica come la Fiorentina

I salentini hanno espugnato Udine con uno 0-3 senza appello

Un successo dal peso specifico enorme per il Lecce, che conquista tre punti fondamentali espugnando il campo dell'Udinese con un rotondo e perentorio 3-0 nella sfida delle 12:30.

La compagine salentina mette subito in chiaro le proprie intenzioni e incanala la partita nei binari giusti già nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. A rompere l'equilibrio iniziale è Gaspar, bravo a sbloccare il punteggio all'11', a cui fa seguito la rete del raddoppio firmata da N'Dri al 33'. Nel secondo tempo la squadra di casa prova ad abbozzare una reazione, ma a quattro minuti dal novantesimo è Siebert a chiudere definitivamente ogni discorso con un letale contropiede che fissa il risultato finale.

Grazie a questa prestazione di grande spessore, gli uomini allenati da Eusebio Di Francesco danno ulteriore continuità al proprio momento magico, arrampicandosi a quota nove punti in graduatoria. Tutt'altra aria si respira in casa friulana: per i bianconeri si tratta infatti del quinto KO di fila, una crisi profonda che ha scatenato la rabbia del pubblico del Bluenergy Stadium. Gli spalti si sono trasformati in una pioggia di fischi e contestazioni, culminate con il gesto simbolico del tifo organizzato della curva, che ha abbandonato il proprio settore subito dopo il terzo gol degli ospiti. Con questo pesante passivo, la posizione del tecnico Kosta Runjaic appare quanto mai traballante e si preannunciano ore decisamente roventi per il suo futuro sulla panchina bianconera.