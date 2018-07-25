Colpi in prospettiva per la Fiorentina, prelevati due giovani da Inter e Padova

La Fiorentina ha concluso una doppia operazione per il proprio vivaio. Dall'Inter arriva Romaric Guedegbe (15), difensore nato in Benin ma con passaporto italiano, mentre il pari ruolo Mattia Santi è...

La Fiorentina ha concluso una doppia operazione per il proprio vivaio. Dall'Inter arriva Romaric Guedegbe (15), difensore nato in Benin ma con passaporto italiano, mentre il pari ruolo Mattia Santi è stato prelevato dalla formazione under 15 del Padova. Entrambe le operazioni sono state concluse a titolo definitivo.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com