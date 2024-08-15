Colpani: “La Fiorentina è stata una scelta facile, da piccolo venivo scartato per il fisico esile”

Il calciatore della Fiorentina Andrea Colpani è stato intervistato da Fanpage, questa l’intervista:La scelta della Fiorentina cosa rappresenta per Colpani?"In realtà è stata una scelta facile.Sono mol...

Il calciatore della Fiorentina Andrea Colpani è stato intervistato da Fanpage, questa l’intervista:

La scelta della Fiorentina cosa rappresenta per Colpani?

"In realtà è stata una scelta facile.

Sono molto felice di essere qui, sin dai primi giorni mi sono trovato bene con tutti e lavorare in un centro

sportivo come il Viola Park è davvero fantastico. Firenze è una città bellissima e la gente mi sta mostrando un affetto incredibile. Non potrei essere più soddisfatto".

La presenza di Palladino ha, evidentemente, influito nella sua decisione di vestire la maglia viola: qual è il suo rapporto con il mister?

"Con il mister mi sono trovato bene sin dall'inizio. È un tecnico preparato e ha l'entusiasmo giusto. Grazie alla sua visione di calcio sono riuscito a esprimermi al meglio, è stato lui a

'spostarmi' dal ruolo di interno di centrocampo a quello di trequartista. lo ho sempre pensato che giocare più vicino alla porta potesse essere la mia posizione ideale e il mister, da questo punto di vista, ha capito che in quella zona di campo avrei potuto essere più utile alla squadra".

Quando ha cominciato a tirare i primi calci al pallone?

"Provengo da una famiglia di sportivi, i miei genitori hanno giocato a buoni livelli in vari sport e mio zio ha giocato in Serie B. Il calcio, ma direi lo sport in generale, sono sempre stati presenti nella mia vita".

In alcuni provini è stato 'scartata' per il suo fisico nonostante le sue evidenti qualità: in Italia si privilegiano e si formano davvero i giocatori partendo dal loro fisico e non guardando tutto il quadro completo?

"È la verità. Soprattutto da piccolo ho sempre fatto fatica a giocare. Ero fisicamente gracile e spesso venivo preferito a ragazzi fisicamente più pronti di me. Però quella gavetta mi è stata utile per migliorare sia sul campo che dal punto di vista caratteriale.

Si aspettava di essere convocato in Nazionale per gli Europei dopo l'ultima stagione?

"So che sembra una frase fatta, ma è la verità: giocare in Nazionale è un sogno che si avvera ed è così per tutti i ragazzi che iniziano a praticare uno sport. Sono stato felicissimo di essere stato convocato da mister Spalletti per le qualificazioni agli

Europei e spero di avere l'opportunità di tornare a indossare quella maglia, ovviamente consapevole che tutto ciò passa dalle mie prestazioni alla

Fiorentina".

Silvio Berlusconi diceva che 'Colpani era il suo preferito': che rapporto avevate?

"Con il Presidente avevo un bellissimo rapporto. Era molto vicino alla squadra e aveva sempre una parola o una battuta spiritosa per tutti. Era sempre bello stare in sua compagnia.

Ovviamente per me è stato un grande motivo di orgoglio sentirgli dire che fossi il suo preferito e, da parte mia, ho sempre tentato di ripagare sul campo il suo affetto. Ringrazierò sempre il Presidente per l'affetto e la fiducia mostrata nei miei confronti".

Ci sono dei calciatori a cui si ispira o che ammira più di altri?

"Sono calcisticamente innamorato di

Messi, ma il mio idolo da sempre è Andres Iniesta. Il suo soprannome, l'illusionista, era veramente adatto a lui. Era davvero capace di far sparire e ricomparire il pallone. Un fuoriclasse assoluto. Anche oggi ci sono calciatori fantastici ai quali ispirarsi, su tutti mi piace guardare Bellingham, un calciatore moderno che riesce a combinare

perfettamente atletismo e tecnica".

Perché la chiamano El Flaco?

"È un soprannome che mi porto dietro dai tempi del settore giovanile dell'Atalanta. Un mio compagno dell'epoca mi vide durante gli allenamenti e mi ha chiamato così perché gli ricordavo Javier Pastore. È un soprannome che mi piace molto.

Ho chiamato così anche il mio

cane....

In cosa deve ancora crescere

Colpani?

"Sicuramente posso crescere ancora, il Mister mi stimola molto da questo punto di vista, ma sono consapevole che devo continuare a lavorare, soprattutto per mantenere alto il mio livello di gioco per tutti e 90 i minuti di gioco".

Quali sono gli obiettivo di Colpani per la stagione 2024-2025?

"Innanzitutto, insieme ai miei compagni, vogliamo provare a fare un'ottima stagione e raggiungere tutti gli obiettivi di squadra.

Personalmente vorrei poter crescere e migliorare ancora anche dal punto di vista dei numeri. La scorsa stagione ho realizzato 8 reti e mi piacerebbe riuscire a fare ancora

qualcosina di più".

SITUAZIONE FRANCHI

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