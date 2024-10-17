Colpani: "Commisso scherzando mi ha detto di tagliarmi i capelli che sennò non vedo il pallone"

In una lunga intervista di Calciomercato.com Andrea Colpani ha parlato del suo rapporto con alcune figure importanti della sua carriera, tra questi anche Rocco Commisso, ecco lo spezzone:Infine, ti fa...

In una lunga intervista di Calciomercato.com Andrea Colpani ha parlato del suo rapporto con alcune figure importanti della sua carriera, tra questi anche Rocco Commisso, ecco lo spezzone:

Infine, ti facciamo tre nomi che hanno animato la tua carriera fin qui: Bastoni, Galliani, Commisso. Cosa ti viene in mente se pensi a loro? Partiamo dal primo.

Basto per me è come un fratello, ci siamo conosciuti che avevamo otto anni e ne abbiamo passati dodici insieme, tutti i giorni fino ai venti. Penso a lui e sono veramente felice della persona e del giocatore che è diventato sia per l'Inter sia per la Nazionale.

Galliani?

Per il Dottor Galliani avrei un sacco di aggettivi, oltre a una gratitudine immensa. Se devo scegliere un ricordo, vado sulla prima volta che l'ho visto in videochiamata: ero col mio agente, Tullio Tinti, che mi dice che c'è qualcuno che vuole parlarmi; gira il telefono ed ecco Galliani. "Ciao Andrea, sei un nuovo giocatore del Monza". Io ci rimasi: "Ah...", ci ho messo un po' a continuare con "Wow, sono contento, quando ci vediamo?" e via di seguito.

E poi Commisso.

Visto che sono qua da poco tempo, non ho dubbi nello scegliere anche il momento in cui ho conosciuto Rocco Commisso, sempre attraverso uno schermo dato che era negli USA all'inizio della stagione. Mi ha fatto una battuta: "Ma quand'è che ti tagli i capelli? Non lo so mica se riesci a vedere la palla così…" io però l'ho rassicurato, perché i capelli non si toccano (sorride orgoglioso, ndr).

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