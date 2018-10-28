Colonia di ex viola a Udine? Velazquez stenta, Pradé pensa a Montella o Sousa
L'Udinese guidata da Velazquez stenta? Pradé pensa a mettere in piedi una sorta di colonia di ex viola in Friuli. E' quanto filtra dall'ambiente bianconero, dopo il pari interno contro il Genoa, segui...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2018 17:14
L'Udinese guidata da Velazquez stenta? Pradé pensa a mettere in piedi una sorta di colonia di ex viola in Friuli. E' quanto filtra dall'ambiente bianconero, dopo il pari interno contro il Genoa, seguito a quattro k.o consecutivi. I candidati alla successione in panchina avrebbero i nomi di Vincenzo Montella e Paulo Sousa.