Colonia di ex viola a Udine? Velazquez stenta, Pradé pensa a Montella o Sousa

L'Udinese guidata da Velazquez stenta? Pradé pensa a mettere in piedi una sorta di colonia di ex viola in Friuli. E' quanto filtra dall'ambiente bianconero, dopo il pari interno contro il Genoa, segui...

L'Udinese guidata da Velazquez stenta? Pradé pensa a mettere in piedi una sorta di colonia di ex viola in Friuli. E' quanto filtra dall'ambiente bianconero, dopo il pari interno contro il Genoa, seguito a quattro k.o consecutivi. I candidati alla successione in panchina avrebbero i nomi di Vincenzo Montella e Paulo Sousa.