Collauto sicuro: “Vanoli scelta giusta per cambiare mentalità, Pioli non si era reso conto del problema”

Mattia Collauto, ex calciatore e direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare le ultime in casa Fiorentina: “Difficile risalire alle cause di questa classifica che nessuno si aspettava. Probabilmente, è stata una concatenazione di errori che ha portato ad una situazione illogica, visto il campionato che società e tifosi si aspettavano.

In estate è stato fatto un lavoro molto interessante per dare continuità e crescita a questa squadra, ma evidentemente chi ha gestito questa cosa non ha fatto i conti con dinamiche che sono venute fuori dopo”.

Sulla salvezza: “Credo che la Fiorentina abbia tutto per riprendere un determinato cammino ed avere una certa tranquillità, ma i giocatori devono pensare da ultimi in classifica. La scelta di Vanoli è stata corretta per cambiare la mentalità della squadra, che era abituata a pensare diversamente, e Pioli probabilmente non aveva capito il problema che si stava creando.

Società e tecnico devono toccare le corde giuste, perché non credo sia un problema tattico o di giocatori. A qualcuno è stato affidato del potere che ha fatto male, bisogna avere un atteggiamento diverso lottando e pensando da ultimi”.

Su Vanoli: “Può imprimere una mentalità diversa, ha le sue idee, ma serve la disponibilità dei calciatori. Ora servono l’atteggiamento e le motivazioni, poi i risultati potranno aiutare a ritrovare delle certezze”.