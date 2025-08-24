Col Cagliari sarà la partita numero 300 di Commisso da presidente della Fiorentina
La Fiorentina annuncia che la partita di questa sera col Cagliari sarà la 300esima partita da presidente di Rocco Commisso.
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2025 16:01
"Congratulazioni Presidente!" Con questo messaggio la Fiorentina celebra sui propri canali social un traguardo importante: Rocco Commisso ha raggiunto le 300 partite ufficiali alla guida del club viola. Con la sfida odierna contro il Cagliari, Commisso diventa il sesto presidente nella storia della Fiorentina a raggiungere questo traguardo, seguendo le orme di Ridolfi, Befani, Vittorio Cecchi Gori, Andrea Della Valle e Cognigni.