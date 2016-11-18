Cognigni: "La passione dei tifosi è infinita. Speriamo che i tempi del nuovo stadio siano brevi..."

Vivremo un mese in apnea, abbiamo tutte partite importanti. Vogliamo fare bene anche in Europa League

Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato durante la serata organizzata dai Viola Club nel quale erano presenti, in rappresentanza della Fiorentina, Tello, Borja Valero e Cognigni. Queste le parole del presidente viola riportate da Viola Channel: “È uscita una vignetta sul nuovo stadio dove un visitatore viene invitato ad entrare perché c’è Borja Valero: in effetti c’era, ma aveva 80 anni e stava tosando l’erba, non era più un giocatore. È bellissimo vedere questo colore e questa passione: una cosa molto importante per noi per continuare a cercare di competere e a puntare in alto.

La trasferta ad Empoli pagata in parte dalla società? Abbiamo deciso di aiutare i tifosi, un gesto spontaneo, per permettere che i nostri tifosi possano seguire la squadra anche in trasferta, soprattutto quando le gare sono vicino a Firenze.

Stadio nuovo? Nel futuro immediato della Fiorentina c’è la presentazione del progetto per il nuovo impianto, con molti più confort. Speriamo che i tempi burocratici ci diano una mano, ma devo dire che sicuramente noto l’impegno e la partecipazione di tutti. Da qui a Natale saremo in apnea, abbiamo tutte sfide importanti. Vogliamo fare bene in Europa League. La squadra è concentrata e si sta preparando al meglio in vista delle partite che verranno" conclude Cognigni.