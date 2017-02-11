Cognigni: "Entro il 10 marzo presenteremo il progetto dello stadio. Sousa resta? Dipende dai risultati"

In estate compreremo giovani italiani forti. Questa vittoria è una spinta per l'Europa League" così Mario Cognigni a fine partita

Dopo la vittoria contro l'Udinese ha parlato il presidente esecutivo Mario Cognigni, queste le sue parole:

"È stato molto importante vincere oggi, la squadra si è ritrovata immediatamente e questo ci fa ben sperare. Sousa? Aveva detto su Babacar che aveva fatto una bella partita e Logicamente Sousa lo ha riproposto: oggi l'attaccante lo ha ripagato con il gol.

Non abbiamo mai messo il cartellino vendesi su Kalinic e non abbiamo mai avuto intenzione di venderlo: il suo prezzo è talmente alto che nessuno si è mai avvicinato. Andrea Della Valle ha preferito uscire prima e porto i suoi saluti a tutta la città.

Questa vittoria è un'iniezione di fiducia in vista della gara col Borussia in Europa League.

Sullo stadio ho letto tante cose curiose sul ritardo della presentazione: noi abbiamo rispettato l'impegno di presentare entro il 28 di dicembre il progetto ed il 10 di marzo presenteremo le carte.

Del rinnovo di Gonzalo si occupa Corvino. Investire a gennaio più di quello che abbiamo fatto a gennaio è una cosa non vera: abbiamo fatto degli acquisti mirati e in estate faremo cose simili, innestando validi giovani italiani.

Il futuro di Sousa? Il futuro si stabilisce dai risultati, in tutti i casi. Noi andiamo avanti con grande armonia".