Cognigni: "Domani parlo con Sousa. Il Cagliari non ci fa paura, da Corvino ho saputo..."

Vincere in Europa non è mai facile, guardate le altre italiane. Ora c'è insoddisfazione

Queste le parole del presidente esecutivo Mario Cognigni al Palazzo Vecchio di Firenze in occasione del Gran Gala dell'Ant: "Siamo molto contenti per la vittoria di ieri un Europa League, vincere in Europa non è mai facile contro squadre di cui non si hanno mai tante informazioni e non si conoscono. Ci teniamo a fare bene nel campo europeo, come vedete le altre squadre italiane stanno trovando parecchia difficoltà. Dobbiamo continuare così, il Cagliari non ci fa paura. Dopo gli ultimi anni siamo tutti insoddisfatti, ma il gruppo sta lavorando per uscire da questo momento. Domani parlo con Sousa ma Corvino mi ha fatto che si impegna sempre molto per la squadra. Stadio? Presenteremo il nostro progetto a dicembre." Conclude Mario Cognigni.