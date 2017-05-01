Cognigni: "Chiediamo scusa, ci dispiace per Firenze. La maglia viola deve essere onorata. I calciatori..."

Bisogna che sia rispettata la tradizione, i valori e l'onore della maglia della Fiorentina. I giocatori saranno sicuramente delusi come noi" così Mario Cognigni

Dopo la sconfitta contro il Palermo ha parlato alla Nazione il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, queste le sue parole:

"Siamo molto dispiaciuti, oltre che sorpresi e delusi, per la brutta prestazione della nostra squadra a Palermo e siamo sicuri che i primi a provare le stesse sensazioni siano i calciatori. Ci dispiace per Firenze e per tutti i tifosi, soprattutto per coloro che si sono sobbarcati l’impegno della trasferta in Sicilia. Al di là del risultato, ci deve sempre essere il rispetto della maglia, della tradizione, della città, di tutti i valori che contraddistinguono il colore viola. La grande amarezza di questo momento non ci deve però far perdere la lucidità necessaria a gestire al meglio le quattro partite che mancano al termine della stagione. Sousa e i giocatori sapranno trovare le motivazioni per onorare i nostri colori e la città che rappresentano così come hanno dimostrato più volte».