Cognigni: "Siamo ai dettagli per lo stadio, presenteremo il progetto a fine anno. Antognoni in società? Si può."

Siamo al lavoro con il comune di Firenze per presentare il famoso progetto

A margine della manifestazione in onore dello stadio in via bellini, ha parlato il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, queste le sue parole:

"Nell'ultimo periodo abbiamo lavorato moltissimo con il comune di Firenze per il nuovo stadio, adesso stiamo definendo gli ultimi dettagli per presentare il famoso progetto entro il termine stabilito, ovvero entro la fine del 2016. Il Torino? Penso che la squadra sia in crescita come ha detto anche il nostro allenatore recentemente. Mi aspetto una continuità di prestazioni rispetto alle ultime partite. Una squadra tonica, attenta e vivace. Antognoni in società? Adesso lui ha un impegno con la federazione italiana, ma ci stiamo vedendo spesso e vediamo in futuro quale collaborazione e impegno potrà esserci tra noi"