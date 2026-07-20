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Cm.com riporta: "Niente De Gea per la Juventus, l'obiettivo per la porta è il Dibu Martinez"

Il portiere argentino è il favorito per essere il titolare bianconero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 13:48
Cm.com riporta: "Niente De Gea per la Juventus, l'obiettivo per la porta è il Dibu Martinez" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Martinez
De Gea
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Conclusi i Mondiali, la Juventus si appresta a prendere una decisione definitiva sul portiere per la prossima stagione. In cima alle preferenze dei bianconeri c'è Emiliano Martinez, attuale estremo difensore dell'Aston Villa e della nazionale argentina. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, resiste come suggestione di mercato anche il profilo di David De Gea.

Il muro della Fiorentina La posizione del club viola rimane tuttavia rigida: De Gea è ritenuto un punto fermo e il titolare inamovibile anche per il futuro, forte di un contratto a lungo termine valido fino al 2028. Un eventuale tentativo della Juventus per lo spagnolo scatterebbe soltanto nell'ipotesi in cui dovesse sfumare l'obiettivo principale, Martinez.

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