Cm.com riporta: "Niente De Gea per la Juventus, l'obiettivo per la porta è il Dibu Martinez"
Il portiere argentino è il favorito per essere il titolare bianconero
Conclusi i Mondiali, la Juventus si appresta a prendere una decisione definitiva sul portiere per la prossima stagione. In cima alle preferenze dei bianconeri c'è Emiliano Martinez, attuale estremo difensore dell'Aston Villa e della nazionale argentina. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, resiste come suggestione di mercato anche il profilo di David De Gea.
Il muro della Fiorentina La posizione del club viola rimane tuttavia rigida: De Gea è ritenuto un punto fermo e il titolare inamovibile anche per il futuro, forte di un contratto a lungo termine valido fino al 2028. Un eventuale tentativo della Juventus per lo spagnolo scatterebbe soltanto nell'ipotesi in cui dovesse sfumare l'obiettivo principale, Martinez.