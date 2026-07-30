Cm.com riporta: "Anche il Milan si inserisce per Mastantuono, ma non vorrebbe il prestito secco"

Il giocatore argentino piace anche ai rossoneri

Aumenta la concorrenza italiana per assicurarsi le prestazioni di Franco Mastantuono: stando alle indiscrezioni diffuse da Calciomercato.com, oltre ai già noti interessamenti di Fiorentina e Juventus, sul gioiello argentino di proprietà del Real Madrid si sarebbe aggiunto anche il Milan, a caccia di un trequartista mancino ideale da inserire nello scacchiere tattico di Amorim. Sebbene nelle scorse ore si fosse diffusa la voce di un gradimento del calciatore verso una parentesi di ritorno al River Plate, la dirigenza dei Galacticos predilige una destinazione nel panorama europeo per poter monitorare da vicino la sua crescita, trovando opzioni valide tra Bundesliga, Liga e Serie A. Sul fronte rossonero, tuttavia, la trattativa incontra un ostacolo strutturale, dal momento che il club milanese non appare particolarmente propenso ad accettare le condizioni rigide imposte dal Real Madrid, orientato a concedere il ragazzo unicamente a titolo temporaneo secco.