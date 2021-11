Cm.com, Vlahovic ha numeri da sogno: resta a Firenze fino a giugno a meno di offerta monstre

Dusan Vlahovic, 27 gol messi a segno nel 2021, ad appena 21 anni: un rendimento da top player a livello europeo, che sta facendo crescere, partita dopo partita, l’interesse delle big nei suoi confronti. L’addio alla Fiorentina è stato deciso, restano da scrivere il quando e il dove in questa storia. Se a gennaio o la prossima estate, a un anno dalla scadenza del suo contratto coi viola. Che, intanto, non hanno alcuna intenzione di fare sconti e per privarsi del serbo a stagione in corso hanno fissato un prezzo molto alto. Lo riporta Calciomercato.com.

LEGGI ANCHE, AGNELLI È NEI GUAI, LA JUVENTUS HA PAURA DELL’INCHIESTA SULLA FALSE PLUSVALENZE. PERDITA DI MILIONI