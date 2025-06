Cm.com scrive: “Sondaggio del Napoli su Kean nei giorni scorsi, anche il Newcastle è interessato”

La migliore stagione della carriera. Moise Kean è diventato grande a Firenze e con la Fiorentina. La fiducia di Commisso, l’intesa con Palladino e i compagni, l’amore incondizionato della tifoseria sono stati il motore di un attaccante da 25 gol. Ecco perché un’eventuale addio sarebbe un duro colpo alle ambizioni e alla crescita del club viola.

L’esperienza all’Everton non è stata di quelle da raccontare ai nipotini ma quel Moise era un ragazzo ancora troppo acerbo dal punto di vista tecnico e tattico. Ora Kean ha tutte le carte in regola per giocare in Premier League da protagonista assoluto e proprio dall’Inghilterra si stanno muovendo con più decisione: il Newcastle è molto interessato ma non è l’unico. Nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio da parte del Napoli che lavora su David come prima scelta ma non toglie gli occhi dall’attaccante impegnato con la Nazionale azzurra.

La speranza della Fiorentina è quella di confermare Kean nella prossima stagione anche se l’addio di Palladino rappresenta sicuramente un brutto colpo per l’ex Juventus. Al momento non sono arrivate comunicazioni dal altro club circa la volontà di esercitare la clausola rescissoria da 52 milioni attiva dal 1 al 15 luglio, ma ci sarebbe ancora tutto il tempo per le pretendenti, tra queste il Napoli di Conte. Lo scrive Calciomercato.com