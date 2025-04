Cm.com riporta: “Se Palladino arriverà ottavo, la Fiorentina potrebbe tornare forte su Sarri”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina sta tenendo sotto esame il finale di stagione del tecnico Raffaele Palladino, infatti la società è sicura di aver costruito una formazione forte che può puntare a migliorare il piazzamento scorso con Italiano e che ha l’obiettivo della terza finale di Conference consecutiva.

La società non si accontenta di quanto fatto finora con le vittorie roboanti su Inter, Milan, Juve, Roma, Atalanta e Lazio al Franchi, ma pretende un miglioramento dettato anche dagli arrivi di giocatori come De Gea, Fagioli, Gudmundsson, Kean, Gosens e Pongracic che hanno aumentato la qualità della rosa. I gigliati, a partire da domani, hanno l’obbligo di fare più punti possibili per raggiungere l’Europa League con Palladino che spera di poter continuare il suo lavoro anche l’anno prossimo.

Il campano era già stato messo in discussione ad inizio anno quando i viola faticavano e tra gennaio e marzo quando ebbero una netta flessione di risultati. Il tecnico sa che l’attuale ottavo posto non è sufficiente e che, se confermato a fine anno, potrebbe portare al suo esonero. Per la panchina viola in caso di mancata conferma di Palladino, torna sempre la voce di Sarri che verrebbe volentieri ad allenare la squadra per la quale tifa e la rosa viola sarebbe perfetta per il suo gioco.

Adesso toccherà, però, a mister Palladino tentare di portare la squadra ai traguardi richiesti dalla società in questo ultimo mese decisivo tra campionato e Conference che giovedì vedrà la Fiorentina a Siviglia, sempre con lo spauracchio Sarri che aleggia.