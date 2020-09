Cm.com, Pezzella interessa al Milan, costa 15 milioni. La Fiorentina ha dato l’ultimatum al Milan

Il Milan prosegue la ricerca di un centrale difensivo per completare il reparto. Le attenzioni sono tutte rivolte alla Fiorentina: Nikola Milenkovic resta il grande sogno, German Pezzella il preferito di Stefano Pioli. L’argentino non è considerato incedibile dal patron Commisso, pronto a valutare eventuali offerte.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la Fiorentina ha fissato il prezzo di Pezzella in 15 milioni di euro. Ci sono stati dei contatti tra l’agente del giocatore e il club rossonero ma non è ancora partita una vera e propria trattativa. I viola sono pronti a parlare con Paolo Maldini del giocatore a patto che non si vada oltre la prossima settimana. Pezzella resta il capitano e uno dei punti di forza della squadra di Iachini e non può essere rimpiazzato in tempi stretti.

