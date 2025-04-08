Cm.com: "La prestazione di Dodo ha stregato il Milan, su di lui anche il Barça. De Gea resterà"

Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno 2025, ma la Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione e prolungare di un anno. David de Gea si è preso Firenze e rimarrà in viola anche la prossima stagion...

Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno 2025, ma la Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione e prolungare di un anno. David de Gea si è preso Firenze e rimarrà in viola anche la prossima stagione. Pronto il rinnovo per il portiere spagnolo protagonista di una stagione spettacolare, da leader e giocatore che fa la differenza sempre e comunque. Quest'anno per lui 28 presenze in Serie A e tanti interventi da fenomeno, con anche due rigori parati (entrambi contro il Milan).

Un altro straordinario protagonista dell’ottima annata della Fiorentina è sicuramente il brasiliano Dodo. Nell’ultima recita contro il Milan a San Siro ha dato vibes del Maicon versione Prime confermando una crescita tecnica e in termini di personalità importante. Il suo contratto con la viola scadrà nel 2027, ma è ancora tutto bloccato nella trattativa per il rinnovo.

La prestazione offerta sabato ha letteralmente stregato il Milan che manterrà le antenne dritte su Dodo, in attesa anche di definire l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Sul brasiliano c’è da qualche settimana anche il Barcellona che ha già effettuato più di un sondaggio per capire la situazione del 26 enne terzino destro carioca, la cui valutazione supera ampiamente i 20 milioni di euro. Lo scrive Calciomercato.com