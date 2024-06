Cm.com: “La Juve vuole 15 milioni per Kean e lo stipendio è di 4 milioni netti. Su di lui Fiorentina e Bologna”

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta hanno le idee chiare su quali sono i giocatori che non rientrano nei programmi per la nuova Juventus. Tra questi sicuramente figura il nome di Moise Kean: nei prossimi giorni verrà comunicata questa decisione al rappresentante dell’attaccante classe 2000.Moise Kean che per costo/anno è uno dei giocatori non titolari ad avere il peso più alto. L’ingaggio, ancora con decreto crescita è di 4 milioni di euro annui netti (6 lordi circa) e l’ammortamento arriva a sfiorare i circa 10 milioni annui. L’idea di Cristiano Giuntoli è quella di realizzare circa 15 milioni dalla sua cessione La preferenza di Moise Kean sarebbe quella di rimanere in Italia dove ha già ricevuto delle manifestazioni d’interesse sopratutto dalla Fiorentina: il club viola tratta Mateo Retegui ma non molla la presa sull’ex Psg dopo averci provato anche nel mercato di gennaio. I buoni rapporti tra il suo entourage e Daniele Pradè possono favorire il buon esito della trattativa. In corsa anche il Bologna su precisa indicazione di Vincenzo Italiano per un derby dell’Appennino anche in chiave mercato. Lo scrive calciomercato.com

