Cm.com, la Fiorentina sembra non voler più offrire il rinnovo a Vlahovic, sta deludendo tutti. Le ultime

Come riporta calciomercato.com, l’inizio di stagione dell’attaccante classe 2000 Dusan Vlahovic non è stato di certo dei migliori. Solo in un’occasione su 6 partite giocate la punta serba è riuscita a trovare il gol in questo campionato senza tirare mai nello specchio della porta.

La Fiorentina che sul finale della scorsa stagione, complici anche le ottime prestazioni del giocatore, era fortemente intenzionata a rinnovargli il contratto ora tentenna. E’ bene specificare come non si tratti di una scadenza imminente, in quanto il giovane talento infatti ha firmato coi viola fino al 2023. Di questi tempi però la prudenza non è mai troppa e prendersi per tempo appare sempre la soluzione migliore.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA FURIOSA: “RICHIESTA DI DIMISSIONI A IACHINI FALSA, ANDREMO PER VIE LEGALI”