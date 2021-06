Cm.com: Antognoni Direttore Tecnico del Settore Giovanile con stipendio più alto nei bonus

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sono emersi i dettagli che legherebbero Giancarlo Antognoni ancora alla Fiorentina, con un nuovo ruolo di Direttore Tecnico del Settore Giovanile e dell’area scouting, ed è questo di cui oggi l’Unico 10 ha discusso al Centro Sportivo Davide Astori. Di seguito il dettaglio dell’offerta:

Un’offerta al ribasso in termini di parte fissa (attualmente guadagna poco più di 160 mila euro lordi annui) ma con un ruolo e con bonus diversi da quelli attuali (attualmente Antognoni ​matura premi per la partecipazione ad eventi ufficiali, non solo commerciali, che vanno dai 20 ai 22 mila euro, e legati alla posizione in classifica della Fiorentina e al suo cammino in Coppa Italia, che possono raggiungere quota 40 mila euro totali). Bonus che, nel nuovo contratto, potrebbero portarlo ad avere uno stipendio maggiore di quello attuale. Antognoni andrebbe ad occupare il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile e dell’area scouting, con la possibilità di aver ricchi incentivi sulla scoperta di giovani talenti. Un ruolo che per ora non convince il diretto interessato, un’offerta che potrebbe essere respinta.

