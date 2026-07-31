Clima teso in casa Lazio: Litigio tra Gattuso e Taylor, tutto rientrato nel pomeriggio di ieri

Il giocatore olandese ha litigato con Gattuso

Clima teso in casa Lazio. Nell'allenamento andato in scena nella mattinata di giovedì a Formello infatti, si sono vissuti attimi di tensione: protagonisti Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor, quest'ultimo spedito negli spogliatoi dal tecnico dopo il battibecco.

Tutto sarebbe nato, riporta Radio Laziale, da un colpo subito dal centrocampista nel corso di una partitella e da un richiamo dell'ex ct della Nazionale. Le due cose non sarebbero piaciute a Taylor che avrebbe manifestato il suo disappunto a Gattuso senza gesti evidenti. La cosa, a sua volta, non è stata gradita dal neo tecnico che, dopo esserci avvicinato all'olandese con toni duri (lo si vede anche alzare un braccio), ha spedito il classe 2002 fuori dal campo e a farsi la doccia. Il tutto dopo aver sospeso l'allenamento in corso. Nelle immagini alla fine si vede Taylor lasciare la seduta a testa bassa per dirigersi negli spogliatoi.

Sembra tutto rientrato in casa Lazio dopo la discussione di questa mattina tra Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor. Il giocatore - nella seduta pomeridiana cominciata alle 18 - è regolarmente in campo dopo che in mattinata era stato allontanato dal tecnico a causa delle lamentale dell'olandese per un contrasto di gioco durante la seduta. Gattuso e Taylor si sono immediatamente chiariti e hanno anche scherzato sull'accaduto.