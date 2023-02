Clima teso in casa Cremonese, perde in casa con il Lecce ed i tifosi contestano il direttore sportivo

Altra sconfitta per la Cremonese in campionato e salvezza che è sempre più una missione impossibile. Il ko contro il Lecce lascia i grigiorossi all’ultimo posto e ancora senza vittorie in Serie A dopo 21 giornate. Il pubblico non ha gradito la prestazione del pomeriggio, da segnalare le contestazioni ai danni del direttore sportivo Simone Giacchetta. Lo riporta TMW

