Classifica turnover: guida il Monza a 24, Fiorentina al secondo posto a 22. Ultima la Roma a 15

Turnover si o turnover no? La rotazione dei calciatori è stato ed è tutt’ora, un argomento molto caldo in casa Fiorentina. Il Corriere dello Sport ha stilato la classifica in base ai giocatori schierati dal primo minuto, una classica del turnover. Al primo posto c’è il Monza con 24 giocatori, poi la Fiorentina con 22 e la Juventus con 21. Tutte squadre che hanno iniziato il campionato con qualche difficoltà. Ultima la Roma, con solo 15 giocatori schierati. La classifica:

Monza 24

Fiorentina 22

Juventus 21

Torino 20

Bologna 20

Hellas Verona 20

Sassuolo 19

Atalanta 19

Lecce 19

Udinese 18

Inter 18

Napoli 18

Cremonese 18

Milan 18

Salernitana 17

Lazio 17

Empoli 17

Spezia 17