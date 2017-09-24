Clamoroso Sole 24 ore, Fiorentina in vendita. Ecco i compratori, ma ci sono debiti per 150 milioni

Affidata alla banca internazionale "Credit Suisse" il mandato per cercare il nuovo proprietario. In movimento anche il mercato londinese

Il riassetto azionario della Fiorentina sembra sempre più vicino ad una svolta e i compratori potrebbero venire dall'Europa piuttosto che dalla Cina o dal mondo arabo e dalla Russia.

La famiglia Della Valle, questa volta, sembra aver scelto la strada più diretta verso la cessione del club gigliato: secondo indiscrezioni infatti sarebbe stato affidato un incarico ufficiale volto a individuare opzioni di riassetto azionario del club.

Il mandato secondo i rumors brerebbe sarebbe stato dato alla banca internazionale (con radici svizzere) Credit Suisse. In particolare sarebbe coinvolta, oltre all'Italia anche la divisione londinese tempo della banca che ha già assistito i Della Valle in altre operazioni di mercato.

Alla base della cessione ci sarebbe anche una forte componente immobiliare: con il progetto stadio da una parte e dall'altra la realizzazione di impianti commerciali nelle vicinanze dell'impianto.

Insomma dopo tante indiscrezioni e dopo il comunicato sembra vicina la cessione della società su indicazione di Diego e Andrea Della Valle. Del resto, si sapeva ormai della ruggine tra la famiglia marchigiana e Firenze.

A giugno erano circolato diversi rumors sul valore del club intorno ai 200 milioni di euro, anche se resta da stabilire il valore della squadra viola alla luce degli investimenti necessari a rafforzare la rosa del futuro compratore.

La Fiorentina secondo alcuni studi è al settimo posto tra le squadre italiane per valore di impresa, superata dalla Juventus, dal Milan, dalla Roma, dell'Inter, dal Napoli e dalla Lazio. I Della Valle hanno rilevato 14 anni fa la Fiorentina dopo il fallimento di Cecchi Gori: le perdite incamerate in questo periodo ammontano a 150 milioni di euro.

I viola hanno chiuso il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 con una perdita di 2,7 milioni, in diminuzione rispetto al meno 15,5 del bilancio 2015 con ricavi per circa 135 milioni di euro.

IL nuovo compratore, oltre ad acquistare il club, dovrà mettere mano al portafoglio per un aumento di capitale necessario a fornire la squadra delle risorse necessarie. A Londra si starebbero muovendo sul dossier diverse fondi "Uno dei fattori di selezione sugli acquirenti per la Fiorentina, spiega un manager del fondo londinese, potrebbe essere la matrice europea di quest'ultimi. Nuovi soci italiani oppure comunque del vecchio continente sarebbero in pole position rispetto a compratori russi, arabi o cinesi".

Insomma, la famiglia Della Valle avrebbe concretamente avviato un processo per scegliere in modo selettivo un compratore e lasciare in buone mani il club gigliato.

Carlo Festa, Il sole 24 ore