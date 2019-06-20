Clamoroso Sky, Borja Valero può tornare alla Fiorentina, i dettagli
Secondo Sky il centrocampista spagnolo Borja Valero potrebbe essere il secondo ritorno dopo quello del d.s. Pradè in casa viola nonostante l'addio di due anni fa. Si ricostituirebbe quindi una parte d...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 00:29
Secondo Sky il centrocampista spagnolo Borja Valero potrebbe essere il secondo ritorno dopo quello del d.s. Pradè in casa viola nonostante l'addio di due anni fa. Si ricostituirebbe quindi una parte di quella Fiorentina che con l'aeroplanino allenatore ha fatto sognare la città. Il calciatore dell'Inter è rimasto sempre legato a Firenze ed ai tifosi viola. La trattativa è partita e la richiesta della società nerazzurra per lasciar partire il calciatore è di 2-3 milioni.