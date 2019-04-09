CLAMOROSO FIORENTINA, PIOLI SI È DIMESSO. OFFESO DAL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ VIOLA

Clamoroso in casa Fiorentina, Stefano Pioli si è dimesso da allenatore della squadra viola dopo il comunicato pesantissimo della società di ieri sera che chiedeva al tecnico competenza dopo i risultat...

Clamoroso in casa Fiorentina, Stefano Pioli si è dimesso da allenatore della squadra viola dopo il comunicato pesantissimo della società di ieri sera che chiedeva al tecnico competenza dopo i risultati fallimentari che il tecnico aveva raggiunto. Il tecnico ha abbandonato il centro sportivo. Anche Sky ha confermato la notizia.