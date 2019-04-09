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CLAMOROSO FIORENTINA, PIOLI SI È DIMESSO. OFFESO DAL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ VIOLA

Clamoroso in casa Fiorentina, Stefano Pioli si è dimesso da allenatore della squadra viola dopo il comunicato pesantissimo della società di ieri sera che chiedeva al tecnico competenza dopo i risultat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 14:02
CLAMOROSO FIORENTINA, PIOLI SI È DIMESSO. OFFESO DAL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ VIOLA - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Clamoroso in casa Fiorentina, Stefano Pioli si è dimesso da allenatore della squadra viola dopo il comunicato pesantissimo della società di ieri sera che chiedeva al tecnico competenza dopo i risultati fallimentari che il tecnico aveva raggiunto. Il tecnico ha abbandonato il centro sportivo. Anche Sky ha confermato la notizia.

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