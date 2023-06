Cioffi: “Da tifoso della Fiorentina sono orgoglioso delle due finali, nessuno lo aveva previsto”

Gabriele Cioffi è intervenuto così ai microfoni di Labaro Viola ad un evento organizzato in occasione di Pitti Uomo all’Hotel Westin Excelsior di Firenze. Ecco le sue parole:

“Stagione e due finali della Fiorentina? Da tifoso ti dico che sono fiero. Penso che Italiano ed il suo staff abbiano fatto un grande lavoro come anche la squadra. Raggiungere due finali non era preventivabile all’inizio. Meritava anche i supplementari in entrambe le finali, era il minimo.

Azione del gol del West Ham? Italiano sicuramente avrà letto meglio di me la situazione e saprà dare soluzione ad i suoi giocatori. Se una squadra ha identità forte non può cambiarla nel finale: sfortuna che sia successo proprio in una finale.

La conferma di Italiano? Tanta roba. Il passo giusto sia per lui che per la Fiorentina. La Fiorentina ha dimostrato di fare un passo in avanti rispetto all’anno scorso. La volontà della società è di proseguire un percorso iniziato con un allenatore che ha un’idea forte di calcio e la volontà di vincere.”

