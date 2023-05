Ciò che è accaduto oggi: dalla prestazione della squadra, ai cori contro Commisso

Vincenzo Italiano può essere contento delle risposte ricevute a Torino: la sua Fiorentina si presenta con una veste inedita in casa dei granata di Juric e, dopo aver anche pensato di poterla portare a casa, se ne esce dal campo con un punto che la mantiene ampiamente dentro la corsa per l’8° posto, che svanirebbe nel momento in cui i viola riuscissero ad aggiudicarsi una delle due finali che hanno davanti. La prima è già mercoledì e in tal senso c’è di che poter sorridere.

Il punto primo è il ritorno al gol di Jovic, notizia da non sottovalutare alla luce delle condizioni fisiche non perfette di Cabral. Non è un caso che anche Italiano lo abbia elogiato nel post-partita, mettendo alle spalle dissapori e mancati centri recenti. L’1-1 dell’Olimpico Grande Torino è però anche merito del cross morbido di Kouame e, soprattutto, di un gruppo che ha come prima arma (oltre alle qualità nei piedi di molti) per battere la favorita Inter contrapporrà se stesso e la sua unità.

Una parentesi a parte per la parentesi della querelle tra Commisso e Cairo che si è riaccesa. Dopo le frasi degli scorsi giorni, il presidente della Fiorentina è stato preso di mira dal pubblico di casa. Nel post-gara il dg Barone ha voluto spiegare il motivo delle recenti dichiarazioni, ricordando che è in corso una disputa legale, e ribadendo come i tifosi del Torino non c’entrino direttamente nella questione. Lo scrive tuttomercatoweb.com

LE PAROLE DEL DS PRADE’