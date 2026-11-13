Cinquini difende Commisso: "La società ha speso tanto, i tifosi devono riconoscerlo a Joseph"

L'ex dirigente ha parlato del mercato fatto dai viola

Intervistato da Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro", l'ex dirigente gigliato Oreste Cinquini ha espresso il proprio punto di vista sul momento attraversato dalla Fiorentina: "La famiglia Commisso sta investendo ingenti risorse per il club e la tifoseria dovrebbe dargliene atto. Nonostante i passivi di bilancio, Paratici ha avuto ampia libertà di manovra nella finestra estiva, pur a fronte di pochissime uscite. Non vanno inoltre dimenticate le cifre imponenti stanziate per le infrastrutture: 155 milioni di euro per il centro sportivo e ulteriori 55 milioni per il restyling dello stadio. Secondo me, nell'organigramma è mancato soprattutto un direttore sportivo a capo dell'intera area tecnica, una figura autorevole in grado di assumersi la responsabilità delle scelte più scomode. La lontananza fisica di Commisso ha avuto un peso, ma alla proprietà va comunque riconosciuto il merito per gli sforzi economici sostenuti".

Il bilancio sul mercato estivo di Paratici"Paratici ha portato a Firenze diversi elementi di valore, scommettendo in prevalenza sulla linea verde. Ritengo tuttavia che l'organico sia ancora carente sotto il profilo del carisma, specialmente nella zona nevralgica del campo: servono giocatori in grado di trascinare lo spogliatoio dentro e fuori dal rettangolo verde. Nella sessione di gennaio, con un paio di ritocchi mirati, i viola potrebbero fare un deciso salto di qualità. Resta l'incognita legata all'avvio di stagione complicato, una zavorra che rischia di condizionare ancora il cammino della squadra. Anche le scelte legate alla guida tecnica non sono state lineari: dopo aver scommesso su Grosso rinunciando a confermare Vanoli, il club ha dovuto fare marcia indietro richiamando quest'ultimo. Le ultime due uscite, ad ogni modo, lasciano ben sperare: Vanoli sta dando prova di voler impostare la squadra per vincere, atteggiamento emerso chiaramente anche nella sfida contro la Juventus. Adesso occorre ritrovare unità d'intenti, senza trascurare l'impatto economico legato ai lavori dell'impianto sportivo. A Bergamo, per fare un confronto, la compattezza dirigenziale e la programmazione a lungo termine hanno consentito di gestire al meglio passaggi delicati come questo. A Firenze manca esattamente questo genere di continuità".

L'impatto della questione stadio sul club"L'Atalanta ha potuto fare affidamento su un'ossatura societaria e su una continuità progettuale pressoché inattaccabili. La Fiorentina, invece, soffre proprio l'assenza di queste certezze: non si è mai riusciti a tracciare un solco duraturo come quello costruito nel tempo da Ranieri".